藍委狂丟預算書 綠委幫忙收拾殘局

藍委將超厚的前瞻預算書往主席台丟擲，綠委及工作人員紛紛拿出工具幫忙擋掉，以免傷到人。（記者王藝菘攝）

2017-08-31 01:41

〔記者邱燕玲／台北報導〕今天凌晨三讀通過前瞻預算，國民黨立委則朝主席台丟預算書，民進黨立委則在台前護衛，綠委、蔡易餘、鄭運鵬也被砸到頭。藍委丟完後隨即離場，留下滿地垃圾，最後由綠委幫忙收拾乾淨。

鄭運鵬表示，他有提醒藍委可丟保麗龍，但不要丟預算書，畢竟每一本都那麼厚，會傷到人，但藍委許毓仁帶頭丟，其他藍委也跟著丟。