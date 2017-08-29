誰說世大運沒人看？ 柯P：總售票率超過85％

一掃之前外界對票房不佳的質疑，台北市長柯文哲指出，截至昨晚為止，世大運總售票率已超過85％。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-08-29 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕2017台北世大運即將進入尾聲，開賽前外界質疑世大運售票狀況不佳，不過隨著台灣選手的優異表現以及全民參與，許多賽事早已一票難求，部分賽事更有許多民眾徹夜排隊，只為搶得現場票，而台北市長柯文哲稍早在臉書指出，截至昨晚為止，世大運總售票率已超過85％。

柯文哲稍早在臉書貼出台灣選手們此次「回家比賽」的感言，奪得銀牌的跨欄名將陳傑說，「這是我練田徑以來，第一次看過田徑場有這麼多的觀眾。」；拿下女子半馬團體賽銅牌的曹純玉說，「這面獎牌靠大家而來，沒想到這麼早、這麼熱，還有這麼多人加油，因為大家都在加油，所以絕對不能放棄。」；台灣女排隊長「阿非」陳菀婷說，「看到有球迷搭帳篷搶票，真的很感動，最感動的是，處於落後時，觀眾還是為我們歡呼。」

柯文哲表示，隨著世大運進入尾聲，總售票率截至昨晚已超過85％，要感謝每一位到場觀戰的觀眾，用加油聲讓這些回家比賽的選手有更多拚戰的動力，更強調，「這些賽場上的傳奇，都是年輕選手與你們所共同創造的。」

此次世大運一掃之前外界質對房不佳的質疑，許多網友看完柯文哲的貼文後都留言，「好笑了，當初那些看衰售票不佳的議員諸公們，要臉腫了。」、「很多人不看好這次世大運，但柯市長辦的相當成功。」、「謝謝市長，這次世大運辦的很成功！與有榮焉！」、「這次世大運感動了所有台灣人，選手想要把獎牌留在家的決心，真的很令人感動。」