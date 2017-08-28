國民黨未繳8.6億 最快28日查封不動產

2017-08-28 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕黨產會針對國民黨以轉帳取得的不動產，做成追徵8.6億餘元的行政處分，但國民黨未在25日最後期限內繳款，行政執行署最快28日依照相關資料查封國民黨持有的不動產。

《中央社》報導，行政執行署台北分署主任行政執行官鍾志正27日表示，因黨產會認定美金公債不能清償8.6億行政處分，國民黨在限期內又未繳清，最快明天依照日前調查國民黨財產以及黨產會提供的國民黨財產等資料，查封相當價值8.6億元的國民黨持有不動產。他說，因為國民黨不動產分布全台各地，將優先查封台北市的，之後再進行鑑價及拍賣後續程序。

黨產會在6月做出向國民黨追徵8.6億元的行政處分後，因國民黨拒繳，黨產會將該案移交給法務部行政執行署台北分署執行，8月25日為最後追繳期限，國民黨委任律師在當天繳付所持民國36年的美金公債實體債票與零散息票，以抵銷8.6億元。

但黨產會認為，國民黨提出的美金公債沒有流通價值，不具清償效用；依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第63條規定，「國家統一前，下列債務不予處理：一、民國38年以前在大陸發行尚未清償之外幣債券及民國38年黃金短期公債。二、國家行局及收受存款之金融機構在大陸撤退前所有各項債務。」