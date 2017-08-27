台灣隊在世大運狂奪牌 郝龍斌PO文邀功

2017-08-27 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在世大運成績耀眼，總進帳17金22銀16銅，前台北市長郝龍斌今日（27）上午在臉書上表示：「當時我也花了一年的時間和國內很多運動團體溝通和評估，最後台北提報並獲准了『七項』台灣實力有優勢的選辦項目，截至目前為止，八成的金牌和銀牌也都落在這七項選辦項目之中，評估和策略都如預期」。

前台北市長郝龍斌於2011年時成功申請舉辦世大運，他在臉書上表示，睽違已久的世大運，讓國家上下團結一心，凝聚全國人民的向心力替台灣好手鼓舞加油，讓他很感動。

目前台灣在世大運上的總獎牌數位居第4，暫時輸給第1名的日本、第2名的俄羅斯與第3名的南韓。

郝龍斌在個人臉書上說要與大家分享關於主辦城市專屬優勢的「小祕密」，指出：「賽事項目除了FISU（國際大學運動總會）要求的「必辦項目」外，還有主辦城市可以提報的「選辦項目」。這是一個很重要的規定，所以每一個城市都會評估自己國家的運動狀況，來提報具有優勢的選辦項目。」

他表示當時花了一年的時間和國內很多運動團體溝通和評估，最後台北提報並獲准了「七項」台灣實力有優勢的選辦項目...包括滑輪溜冰、舉重等。最後表示「截至目前為止，八成的金牌和銀牌也都落在這七項選辦項目之中，評估和策略都如預期。」

支持郝龍斌的網友紛紛站出來留言：「郝市長有遠見，是世大運有功的人」、「郝市長的遠見令人敬佩！」、「市長好，全台灣人民都應該知道由於您的努力，這個運動才會促成。我們感謝您！」；但也有網友表示：「臉皮有厚有推」、「落選沾光王」、「人民沒忘記你蓋了一個不能比賽的游泳池」。