沒有文言文恐無法理解台灣歷史？ 連勝文遭網友嗆爆

2017-08-27 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕12年國教國語文領域課程綱要草案，教育部今天審議新課綱的國語文課綱，討論是否把文言文比率從最多55%刪成30%。對此，國民黨中央委員連勝文在臉書PO表示，若台灣沒有適當的文言文教育，那未來台灣的年輕人恐無法理解許多有關台灣的歷史文獻，也無法體會用閩南語發音的台灣古典詩詞，「因為絕大多數都是以文言文的方式創作」。但連勝文的這番說法遭PTT網友給嗆爆。

連勝文表示，他很喜歡在校園演講時，引用自己祖父連雅堂《台灣通史》序文「篳路藍縷 以啟山林」來形容台灣人的精神，並表示這句話貼切描述出台灣人奮鬥不懈的精神；但有時在他口沫橫飛的講到這句話時，卻會看到一些聽講者迷惘的眼神，不知是他太激動、口齒不清，還是大家已經很少聽過這句話了。

連勝文指出，的確在高中時期對於要背誦大量的古文，有時真的是苦不堪言，且絕大多數現在也都還給老師了，但他覺得自己很幸運，遇到的國文老師能用很生動活潑的方式，讓他了解古文的涵義，更奠定了他的國文基礎。

連勝文還舉知名音樂人方文山為例，表示有時唱KTV時，唱到方文山所做之詞曲時，不論是中國、香港或是新加坡的朋友，很多人都會稱讚台灣人在中文詞曲創作的能力。

但PTT網友對於連勝文這番說法感到不以為然，紛紛留言嗆他「先學怎麼把白話文講清楚吧，沒人知道你在公三小」、「所以他是上了幾堂文言文的課變文言文專家」、「他根本就不懂文言文，少在那裝很行」、「那你講話幹嘛用白話文？講文言文啊」、「話說現在看不懂文言文除了考試之外還真的不知道有什麼」。