參選台北市長成黑馬？ 李鴻源回應說...

2017-08-26 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕前內政部長李鴻源傳出可能成為黑馬，參選台北市長，對此，李鴻源今天回應，從頭到尾都沒人點名，不想掉入無謂口水。

外傳李鴻源可能代表國民黨參選台北市長，李鴻源今天出席公開活動時表示，不想掉入無謂口水；談及地方政策問題，他認為，台灣現在氛圍是地方諸侯大，不論藍綠都未替台灣做中長期規劃，都以短期規劃，「因為沒人敢拿政治生涯開玩笑」。

李鴻源說，很少政策能4年完成，這是所有縣市首長面臨的問題，該做對的事，還是討好民眾？可惜的是所有首長都被迫做討好民眾的事情。