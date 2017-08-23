中市藍議員指市府舉債暴增 市府：長期債務並未增加

2017-08-23 15:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中國民黨市議員顏莉敏、楊正中今天表示，根據審計部的審核報告，台中市政府公共債務未償餘額逐年攀升，至105年底已達1126億餘元，逼近舉債上限1443億元，且光105年就暴增237億元，卻看不到市府有完善的還款計畫，台中市財政已漸入膏肓。

市府對此解釋，105年市府1年以上長期債務與104年相同，且未償公共債務中的263億元為議會通過預算准予舉債，但市府並無動用，整體而言，台中市財政狀況樂觀穩健。

顏莉敏表示，審計部糾正市府公共債務未償餘額逐年攀升，台中市歲入成長幅度不足以支應歲出需求，致使收支連年短絀，101年底公共債務未償餘額為713億餘元，至105年底遽增至1126億餘元，增加了413億餘元，增幅達57.93％，審計部並要求市府開源節流、強化財務管理。

楊正中指出，市府每年動輒舉債百億餘元，公共債務快速累積，已逼近舉債上限1443億元，且光105年度就飆升237億餘元，市長林佳龍「根本就是舉債天王」。

兩人也說，市府只舉債，欠缺完善的還本計畫，導致財政日益沉重，他們要求市府應審慎檢視財政現況，減少舉債、量入為出。

市府則表示，104及105年1年以上長期債務並未增加，均為565億元，雖然105年公共債務未償餘額增加237億元，但其中有263億元是議會通過預算准予舉債，市府並無動用的額度。另外，市長103年底上任時，市府舉債空間僅剩321億元，經開源節流、嚴謹控管財務收支，103年至105年共撙節367億元，舉債空間也增加至目前的380億元。

市府也說，為了開源節流，台中市辦理市地重劃及區段徵收，除有效開發與利用土地，並能節省建設經費、增加市府財政收入，新光、廍子、水湳機場原址等區段徵收，加上第13、14期等市地重劃，可標售土地合計124公頃，扣除開發成本後，估算盈餘約可達1000多億元以上，以此面向來看，台中市財政樂觀穩健。