林口選手村前揮台灣旗 獨派嗆：要向柯文哲宣戰

2017-08-21 16:05

〔記者李雅雯／新北報導〕「台灣正名由台北世大運出發促進會」今天下午2點許，在林口選手村外發表主張，強調「台灣不是中華民國」、「一個台灣、一個中國」，痛斥台北市長柯文哲在世大運開幕式場外、場內都禁止台灣旗，主動放棄凸顯台灣主體性的機會。現場警方嚴正掌握現場狀況，未有衝突發生。

台灣國辦公室主任陳峻涵和其他人員手拿大旗，上頭寫著「台灣不是中華台北」；另外準備500多支小旗。

陳峻涵指出，開幕式當天前往場外周邊，目的就是為了拿起台灣旗，要在世大運期間讓各國看到台灣的主體性，柯文哲聲稱人民是頭家，台灣旗卻受到踐踏，甚至被丟到垃圾筒裡面，讓人忍無可忍，這支彰顯台灣主體性的旗子很重要，有多少人為了追求這樣的價值而入獄。

他接著再嗆柯文哲，「我們要向你宣戰」，強調世大運期間會繼續用自己的方式主張台灣主體性，「柯文哲你等著好了，我們會繼續讓你看到堅持凸顯台灣主體性這件事，絕對不可能讓你這樣對待我們，世大運還有10多天」。

昨才澄清其非開幕式上投擲煙霧彈、主張台獨青年陳儀庭說，台灣旗本身確實有其政治含意、政治意象，反問柯文哲，中華台北旗難道就沒有嗎，從不排拒任何人拿了中華台北旗再拿台灣旗，因為這是自由的土地，「柯文哲假裝是自由，卻為特定意識形態服務，這是我們絕對不能接受，這口氣獨派絕對不會吞不下去」。

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