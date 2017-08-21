臉書罵網友王八蛋 北市府證實柯文哲親自留言

網友在柯P臉書認為柯文哲才是王八蛋，並反問「請你告訴全台北市民誰是王八蛋？」對此柯P冷回「你和那些反年改團體。」（圖擷自柯文哲臉書）

2017-08-21 14:10

〔記者郭安家／台北報導〕反年金改革團體上週六亂世大運開幕式，台北市長柯文哲昨批評，反年改團體搞破壞「真是王八蛋」，有網友今在柯文哲的臉書留言，「請你告訴全台北市民誰是王八蛋？」未料，柯臉書回應：「你和那些反年改團體。」北市府發言人劉奕霆證實，的確是市長親自在臉書觀看後留言。

劉奕霆補充柯市長之意見指出，柯在事前已明確表示，世大運不只是台北的世大運，更是台灣的世大運，北市府也以辦國家喜事的心情在辦理，反年改陳抗團體日前之行為已讓其政治訴求喪失正當性，也失去國民的支持，且警方也有設立意見表達區供陳抗團體表達訴求，所以不應該這樣搞破壞讓自己的國家在國際上丟臉。

這名網友在柯文哲臉書留言，稱柯文哲身為台北市長，過去總是拍胸脯保證世大運不會有問題，「結果呢？」網友指出，許多抗議團體都在重要慶典抗議，例如世界G20高峰會在土耳其、德國漢堡、中國杭州都有抗議民眾，但因為他們把維安工作做好，所以沒有丟臉。

網友最後反詰柯文哲「誰是王八蛋？」柯P臉書留言下直接回覆：「你和那些反年改團體。」其他網友見狀紛紛朝聖按讚，直呼柯文哲根本就是神回應。

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