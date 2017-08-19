堵蔡英文看世大運 李來希：醜媳婦總要見公婆！

反年改團體19日在世大運場館外的美仁公園抗議，高喊政府無能、中華隊加油等口號。（記者黃耀徵攝）

2017-08-19 17:01

〔記者郭安家／台北報導〕總統蔡英文今晚將抵達台北田徑場看世大運開幕式，但反年改等團體今下午也於周邊聚集，號召數百人倆倆進入台北年田徑場周邊，在蔡英文車隊周邊表達訴求，目前警方如臨大敵，而抗議人士鳴汽笛四起。全國公教人員協會理事長李來希稍早受訪說，「醜媳婦總要見公婆的嘛！要妳（蔡）真實面目面對國際社會。」

李來希表示，他們抗議政府目無法紀、胡作非為，1年半對國家治理毫無貢獻，針對性改革，只改公教，其餘司法官、農民及勞工等13種年金呢？柿子挑軟的吃，製造仇恨、階級對立，用年輕人鬥老人。

李來希說，老人醫療及生活需求怎麼可以跟年輕人比？老人生理需求不是2萬2千元可以解決，請一個看護要4萬元、中國籍則要6萬元，坦白說我們領得多嗎？現在好多退伍軍公教人員都在哀號，算一算自己生活需求都不夠，是不是這個國家需要大家要一起貧困，若勞工不好，應該拉上去、基本工資條不夠再往上調，而不是好一點拉下來，大家一起窮。

他還說，國際社會開大型會議不缺抗議場面啦！香港2005WTO部長級會議，有2000個韓國農民、世界各國勞工到場抗議，西雅圖國際會談也這樣，有誰罵他們，最後是罵WTO部長級會議做了什麼好事；而民眾也會檢驗蔡英文做的什麼好事，「你看我們這麼溫和啊！有什麼事？」

軍公教聯盟黨主席團主席黃正忠則提到，815停電事件，造成民眾、企業受損，並指政府說謊「工作人員按鈕按錯、現在科技還要按鈕嗎？」現場抗議者激動說「不用！」他隨即說，都是騙人！只有前經濟部長李世光、中油董事長陳金德下台還不夠；不滿蔡政府用假議題，做文化大革命、紅衛兵鬥爭。抗議直呼「蔡英文下台！」

軍公教聯盟黨規劃3處蔡英文可能進場路線，號召民眾舉著相關旗子，讓蔡總統、各國選手及媒體看到他們訴求。對於台北市警察局規劃3處「意見表達區」，但黃正忠指，這種表達區距離台北田徑場500公尺、1公里，能表達什麼意見？他宣布記者會後，要抗議者行使人民不服從、不合作，倆倆「各自去散步，為中華隊加油。」

總統蔡英文今晚將抵達台北田徑場看世大運開幕式，但反年改等團體今下午也於周邊聚集。（記者黃耀徵攝）

獨派團體在場外發印有台灣標語旗幟。（記者黃耀徵攝）