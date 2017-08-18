受夠國民黨 王炳忠怒嗆：真以為新黨是小弟？

新黨發言人王炳忠。（資料照，記者鄭鴻達攝）

2017-08-18 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕近日新黨主席郁慕明表示，因國民黨不把統一視為目標，違背黨中心思想，因此要和國民黨「分手」。新黨發言人王炳忠昨晚更在臉書怒嗆，國民黨真以為新黨是小弟？隨時抓著玩？

王炳忠表示，這些年來因為郁主席總是要求大局為重，因此他們衝在第一線的戰將，除了一邊應付台獨的批鬥，一邊還要忍受一些自稱國民黨人的冷言冷語，真不知「一腔悲憤向誰論」？忍到今天還要被國民黨人批判是「紅統」投降，在中國又要配合老共奉國民黨為上賓，還要被中國網友質疑他們在中國得了多少好處，真是夠了！

王炳忠說，有一大票國民黨人，頂著老共迷信的國民黨招牌，在中國要地要項目坐上位，一邊卻在台灣端出反共模樣唧唧歪歪，拿了中國好處還數落中國，不但避談統一，還不忘與獨派唱和、攻擊新黨「紅統」媚共云云。

王炳忠怒批，國民黨是大黨，他代表新黨居後並無所謂，但國民黨在中國風光吃喝，還要倒打新黨媚共，會不會也太厚顏？而國民黨這些人只有在搞內鬥時才火力全開，每天高談不能讓國民黨「新黨化」，最後搞成今天這般景象，現在又故技重施打團結牌怪新黨「分裂」，一邊還要北京繼續挺國民黨，「真TMD把大家都當你小弟玩啊？」