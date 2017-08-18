200萬勞工加不加薪？勞動部今審基本工資

勞方要求提升到到27k、時薪160元。（記者劉信德攝）

2017-08-18 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕攸關200多萬勞工加薪紅利，勞動部於今（18）日召開基本工資審議委員會，估計約207多萬人適用，其中包括125萬名領基本工資月薪的本地勞工、40萬名打工族、41萬名產業外勞以及1.4萬名機構社福外勞，然而面對勞資雙方意見南轅北轍，外界相當關心審議會的決策。

綜合媒體報導，據《基本工資審議辦法》規定，勞動部長林美珠擔任主席，與會者有3名官方代表、勞方7名、資方7名、專家學者4名，總共21人，將綜合考量國家經濟發展狀況、物價指數、各業勞動生產力及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支調查統計等社會經濟數據指標。

然而資方曾表態，一例一休爭議仍多必須先修法，因此不調漲工資。商總副理事長許舒博表示若政府先幫軍公教加薪就同意加薪；然而勞方代表之一、全國產業總工會理事長莊爵安認為，今年基本工資一定得「大幅度調升」，提升到到27k、時薪160元，同時強調基本工資是適用最底層、弱勢勞工，與一例一休的衍生問題是不同的，「一例一休實施碰到問題可以討論」，但絕對不可與基本工資一起混談。

學者則認為基本工資有調漲空間，據《中央社》報導，政治大學勞工研究所教授成之約認為，今年股市上萬點，且進出口狀況佳，整體來說經濟發展情況不錯，同時指出調漲基本工資是解決台灣低薪的方法之一；而文化大學勞工關係系教授李健鴻也認為今年上半年景氣不錯，而且一例一休上路後確實有勞工加班費減少，也讓收入跟著減少，因此若調整基本工資，有助於讓這群受到影響的基層勞工補回荷包。

勞團今早在場外抗議。（記者劉信德攝）