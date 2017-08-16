前桃縣文化局長張壯謀 持股逾10％遭彈劾

2017-08-16 17:03

〔記者林良昇／台北報導〕監察院今表示，前桃園縣文化局長張壯謀於任職期間，持有後更名為樂來科技公司的旺旺網路行銷公司股份，超過該公司股本總額10%，違反公務員服務法，監察院今審查並通過監委高鳳仙、尹祚芊提案，彈劾張壯謀，移送公懲會審理。

彈劾案文指出，張壯謀自98年12月20日起至103年12月24日止，擔任原桃園縣文化局長，自96年間樂來公司設立時，即投資持有該公司5萬股，至102年5月10日將其持有的樂來公司股份全數移轉他人，顯示張於於98年12月20日至102年5月9日期間，均持有樂來公司股份5萬股，占該公司已發行股份總數半數。

此外，張壯謀在未卸任局長職務前，自103年9月12日起至12月24日投資持有樂來公司增資的股份22萬股，占該公司已發行股份總數（191萬股）的11.52%，已違反公務員服務法有關公務員投資持有公司股份，不得超過該公司股本總額10%規定。

監委高鳳仙、尹祚芊表示，張壯謀對於其曾於樂來公司設立時出資50萬元，持有該公司半數股份，並於102年5月10日將股份全數轉讓他人，其後分別於103年8月4日及同年9月12日公司增資時，增加對該公司的持股2萬股及20萬股等情事，坦承不諱

但張壯謀也稱，只知道按規定不能當公司董事或董事長，完全不知道持股不能超過10%；關於該股權事項其並未親自經手，是委託他人代為處理，故不清楚，僅在印象中於擔任局長後有請受託人將股份移轉掉，而樂來公司於103年底至104年間進行一系列增資，其因較早將資金投入，才會於103年底時超過10%。