世大運再生變？烏干達棄賽 仍有10國未完成報名

世大運即將開幕，昨傳出烏干達因「一中政策」臨時棄賽，此外，目前還有約10國未完成報名，可能還會有變數。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-08-15 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕世大運即將開幕，昨傳出烏干達因「一中政策」臨時棄賽，該國外交部要求教育部不要派代表隊來台參加世大運。有媒體報導，除了烏干達，目前還有約10國未完成報名世大運，可能還會有變數。

烏干達原預計派48名選手參加台北世大運，代表團上週三卻接收到烏國外交部來函，因遵守「一中原則」，不准教育部派隊參賽，烏干達體育內部人士在推特將此公文公開，直言政治干預讓運動員們欲哭無淚。對此，世大運發言人楊景棠表示，世大運是全球體育盛事，沒有一個國家應該輕言放棄參與。

《風傳媒》報導，前兩天體育署曾與烏干達聯繫世大運相關事宜，近期互動沒有感受任何異狀，台北市政府也尚未收到烏國不參加的正式通知。楊景棠說，組委會將主動連絡烏干達的窗口，確認其參賽意願。

而除了烏干達參賽生變，世大運報名期限已過，有152國填寫報名意向書，但世大運籌備處統計，目前為止約有140國完成報名，意即除了烏干達，還可能會有變數。