稱政府廢紅十字會法是不幹正事 羅智強遭網友反嗆

羅智強認為政府廢紅十字會法是不幹正事，遭網友反嗆。（資料照，記者劉信德攝）

2017-08-14 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省九寨溝8日晚間發生7級強震，已造成25人死亡，525人輕重傷。對此前總統府副秘書長羅智強今早在臉書PO文表示，指總統蔡英文和行政院長林全兩人是「愛心劊子手」，認為兩人上台第一件事，廢了紅十字會法是不幹正事。但下方有網友留言嗆他「世界別的地方都有很多地震或其他災害，你就特別關心九寨溝，那是你祖國是嗎？」。

羅智強表示，蔡英文政府妨礙台灣做好事是一流的，更批政府上台第一件事，廢了紅十字會法是「不幹正事」。羅智強也認為，蔡英文和林全是「愛心劊子手」，因為自從紅十字會失去緊急募款權之後，台灣人第一時間在全世界災區，送愛的畫面就會成為絶響！「一個歷時百年，慢慢成就的紅會天使，何其不易？」。

但文章下方有網友留言嗆他「世界別的地方都有很多地震或其他災害，你就特別關心九寨溝，那是你祖國是嗎？」、「先不管誰廢了紅十字會，這個會長期以來弊端一堆，積壓善款挪作它用，行政費高的嚇人，還有人想捐那？！」、「你說的是統民斂財專用的...黑心分紅十字會嗎？？也是啦...如果黑心分紅十字會還能繼續斂財，可能百萬讚不到不是夢想」、「沒有專法就不會募款了，只有這種競爭力的機構...還是算了吧」、「聯合勸募，慈濟，等等其他慈善機構還在啊」。