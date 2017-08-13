八卦山大佛靈驗！連戰也曾在這裡被「教訓」

蔣敏全指出，當年連戰競選總統時，參加八卦山大佛一場粘金箔活動，連戰在黏金箔時，怎麼樣都黏不住，被隱喻「連未調」。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-08-13 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕彰化市公所不管八卦山大佛情侶禁地的傳聞，宣布將在九龍池景觀平台舉辦情人節音樂會，聲稱要打破魔咒，引起各界討論，彰化文史工作者蔣敏全強調，八卦山大佛禁忌多，別不信邪！他指出，除了情侶禁地，對政治人物也很不討好，像是前副總統連戰也曾受害！

外傳八卦山之所以會成為情侶禁地，傳言是一對相愛的情侶得不到家人祝福，在大佛前「立誓怨恨世間情侶」，並在佛像耳垂處上吊自殺。蔣敏全指出，八卦山的一些傳聞，經過他考據後發現確有其事，有些故事很傳奇、很恐怖。

《聯合報》報導，蔣敏全指出，八卦山不只是情侶禁地，對政治人物也很不討好，當年連戰競選總統時，參加八卦山大佛一場黏金箔活動，當時突然狂風大作，吹倒了棚子，有人就說「倒了」，奇怪的是當連戰在黏金箔時，怎麼樣都黏不住，被隱喻「連未調」（黏不住的台語），後來也都應驗。

蔣敏全透露，也曾有某位縣長，在大佛前辦大佛亮起來活動，當日「大佛亮起來」的標題霓虹燈，亮字竟壞掉不亮，大家都覺得很奇怪，結果後來那任縣長就落選了。