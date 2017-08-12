曾討論設合法情色專區 網友推爆：柯文哲94狂

柯文哲日前與高傳棋討論艋舺巷弄站壁情色文化。（資料照）

2017-08-12 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕情色特區合法化議題雖然常被拿出來討論，但目前對此仍沒有任何政策或是確切的處理方式，萬華在地文史工作者高傳棋透露，日前到市政府和柯文哲開會，兩人花了時間討論艋舺巷弄站壁情色文化，當下他和市長反映要就劃定全國首座情色專區，否則就強制全部取締，高傳棋希望網友們可以提供意見，讓他可以告訴柯文哲。

高傳棋在臉書PO文，日前到市政府和柯文哲開會，柯文哲很關心目前萬華艋舺的狀況，問起現在是否有所改變，變得比較好還是比較差？兩人也就艋舺巷弄站壁情色文化討論了一下。

高傳棋指出，柯文哲說目前市府的作法是要警察監督取締，不要讓她們站出8米寬以上的大馬路上來，6米以內的巷弄就先暫時不取締，當下他和市長反映，台北老舊社區艋舺，許多巷弄都是六米寬以下，所以要就劃定全國首座情色專區，否則就強制全部取締，不能分大馬路旁或巷弄內。

高傳棋透露，柯文哲最後特別重複詢問他3次：「合法的情色專區設在艋舺真的會通過嗎？萬華區地方鄉親與台北市民真的會同意嗎？」高傳棋請網友們提供看法，他將會把這些意見彙整給柯文哲過目，讓柯文哲有下一步決策的思考。

網友在PTT上熱烈討論此事，大部分網友正面看待此事，網友「Fant1408」認為，台灣政治人物多年來不願正面面對情色特區合法化問題，但是自己卻出軌上摩鐵，柯文哲可能是台灣有史以來第一個願意正面面對這個問題的政治人物，大家可以給他一點意見。

其他網友則留言：「阿伯太狂了!」、「支持」、「設立了我一定投柯p」、「讚!敢碰各縣市不敢碰的議題」、「柯P真的敢碰這議題就有種了」、「我沒想到生平會有政治人物敢碰這塊」、「柯p居然衝第一發了」。

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