駁斥抹黑蔣萬安 周玉蔻：對他愛之深責之切

周玉蔻表示，她對蔣萬安是愛之深責之切。（圖擷自「周玉蔻 Yuhkow Chou」臉書）

2017-08-11 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人周玉蔻日前在臉書PO文，貼出國民黨立委蔣萬安與民視當家體育女主播王薀琁的合照，還表示「照片令我無言，包括主播的角色，以及政治人物與媒體記者關係的份際」，PO文一出，引起外界討論；對此，周玉蔻撰文澄清，並非刻意散布蔣萬安負面消息，「而是對他的愛之深責之切」。

周玉蔻昨在《報橘》發表專欄文章，並以「從蔣萬安照片風波看台灣媒體：懂得放下仇恨立場，才能看清事實」為標題發文。周玉蔻強調，她做為一個媒體人只是就事論事，這次說她在抹黑蔣萬安，未免也太輕看她做為新聞人的人格，與其說她刻意對蔣萬安散播負面消息，不如說是對他的愛之深責之切。

周玉蔻表示，最初蔣萬安競選立委時，她是第一個邀請蔣萬安受訪的電台主持人，「事後國民黨高幹也對我說，蔣萬安能夠勝選，我的專訪具有關鍵角色」。

周玉蔻指出，在照片曝光前一天，她還曾向國民黨高層建議讓蔣萬安去選台北市長，即使最後打輸了選戰，也能用他的清新形象扭轉國民黨的陳腐氣質。「這次有媒體放話，提出所謂『毀蔣計劃』等等，陷構意味濃厚」，周玉蔻淡淡的表示，奉勸後輩們不要濫用台灣媒體所剩不多的資源，才不會讓台灣陷入無謂的內鬥之中。