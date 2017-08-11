蔡英文軍裝不見國旗 總統府：國防部未提供

網友發現蔡英文左臂上方沒國旗。（圖擷取自解讀國軍軍事新聞臉書粉絲專業）

2017-08-11 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕國防部日前公布2017政軍兵推影片，有眼尖網友發現，總統蔡英文穿上迷彩軍裝發表演說的畫面中，軍裝上沒有國旗，引起熱議。總統府今天說明，國防部未提供國旗佩章，並非「除下」國旗佩章。

粉絲專頁解讀國軍軍事新聞指出，「這麼重要的場合，綠營高層是剛好拿到沒有國旗的那一件？還是有人故意把已經準備好的國旗給撕掉呢？」粉絲頁認為，如果是前者，就是國防部的疏失，必須有人為此負責。若是後者，監察院就該好好查一查「當事人這麼做的心態是什麼。」

粉絲頁也發文說，在同一個畫面中，國防部長馮世寬、國安會秘書長嚴德發都有貼上國旗，但都黏在第二層魔鬼氈的位置，直說「我們不是聯合國會員國，所以不可能參與聯合國維和部隊，還有什麼旗會比中華民國國旗還大呢？」並說「第一層應該永遠是國旗。」

國防部表示，迷彩外套由國防部準備，馮世寬及嚴德發身上的國旗是由幕僚主動為曾任軍職的兩人佩戴，部份非軍職首長迷彩外套上的姓名與職務名條，並未提供名條外臂章，與軍職人員服儀規定不同，是工作人員未及時注意，若未來律定對非軍職人員有同樣服儀要求，將比照辦理。

總統府聲明指出，國防部準備的迷彩外套上，僅有胸前的職稱與人名條章，沒有其他佩章，因此沒有「除下」國旗佩章的問題。