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中南部有錢治水！賴清德感謝歷任三位總統

賴清德受訪感謝歷任總統編列治水預算。（記者蘇芳禾攝）

2017-06-09  12:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天赴台南視察水利設施，並且宣傳前瞻建設，第一站直奔台南市，台南市長賴清德也感謝前總統陳水扁、馬英九編列治水預算，讓中南部終於有經費治水，他也感謝蔡英文的前瞻基礎建設，「現在治水萬事皆備、只欠東風，前瞻基礎建設的經費是大家等待的及時雨。」

賴清德說，全國會淹水的地方有3分之1在台南，一直到第一次政黨輪替後，前總統陳水扁編列8年800億治水預算，中南部才有經費治水。也感謝前總統馬英九，提出6年600億治水計畫，感謝這幾年來水利署跟台南推動治水計畫，短短十年間，現在外水已經不會淹進台南，可是前陣子的大豪雨，下在哪裡都會淹水，內水問題需要改善。

賴清德說，目前台南的外水已經解決，內水問題需要改善，感謝蔡英文總統提出前瞻基礎建設，若沒有前瞻，無法完成。

賴清德也提到白河水庫，淤積比例達60幾％，影響的不只是農民，也影響白河蓮花，颱風來的時候，還會導致淹水。

賴清德強調，治水不欠技術，也不缺人員熱忱，萬事俱備，只欠東風，大家等待經費治水的及時雨，感謝蔡總統，希望全國民眾支持，否則前陣子的大豪雨，台北也照樣淹水，前瞻一定要通過。

賴清德會前受訪表示，很開心總統第一站就選台南，表示總統對南台灣的關心，白河水庫如果沒有前瞻基礎建設的經費，沒有辦法徹底清淤，對白河的蓮農或水稻的農民影響很大。

至於第一站選擇台南，是否因為台南是綠營的「舒適區」，賴清德則認為，台南市其實是淹水最艱困的地區，要肯定蔡總統對整個情況都非常清楚，也願意來台南解決最困難的水庫問題。

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  • 蔡英文與賴清德巡視排沙清淤隧道工程。（記者蘇芳禾攝）

    蔡英文與賴清德巡視排沙清淤隧道工程。（記者蘇芳禾攝）

  • 蔡英文與賴清德巡視排沙清淤隧道工程。（記者蘇芳禾攝）

    蔡英文與賴清德巡視排沙清淤隧道工程。（記者蘇芳禾攝）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設 蔡英文 賴清德 陳水扁 馬英九
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