北市容積代金論壇 地主怒嗆要市府還錢

2017-06-08 22:58

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府今晚於市政大樓舉辦「容積代金公民論壇」，談論北市容移制度，公保地主、大稻埕地主及都市團體都到場發表意見。會中公保地主多次對市府官員咆哮，要他們馬上還錢。而由於日前藍綠議員聯手二讀通過「台北市容積移轉審查許可自治條例」修正草案時，主持人、市府專員王寶萱在臉書評論此事、還下標籤「垃圾不分藍綠」，昨也有公保地主趁著發言機會酸貴為元大人壽前董座千金的王寶萱「家世好、顏值高」，但卻罵人垃圾，要求她應道歉。

而當王寶萱說明容積和土地面積差異、以及河川區私地「捐地換容積」為中央政策時，引發部分公保地主不滿，嗆聲「要聽市長回應」、「不要推給中央」等，場面一度有些混亂，稍後當贊成容積代金制度團體發言時，公保地主再度鼓譟，怒吼「先把你的地拿出來！」

公保地自救會理事長李奇昱說，都發局說容積是公共財，但對公保地地主自己家土地是私有財，「我老婆可以跟別人共享嗎？」他也說，古蹟、大稻埕歷史街區移轉，部分無須經過都審會，但公保地卻要審查1年。但在場的大稻埕地主不滿反駁，大稻埕也是受害者，但要容移要整修更新酸，整個修復、勘驗，平均6、7年才有辦法容移，甚至透露願意加入代金制度。

他也提到，前都發局長邊泰明曾說，當年全代金1年可創造200億元的代金，結果1年只收到2億元；若要靠容積代金解決公保地問題，至少還要再花1000年！他更要市府1年要編150億元，當作補償地主租金。但後面發言的OURs專業者都市改革組織理事蔡佳明指出，根據舊制，平均1年只移出0.98公頃，也要1217年才能全部買完。

OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱表示，古蹟容移是原本存在容積移轉到其他基地，但道路並不存在容積，而是被創造出來的，卻是以都市環境容受力為代價，認為不該把矛頭對準市政府，而是跟政府團結向中央要求不合理的制度。蔡佳明則指出，也說市府、地主跟市議員都應該跟中央政府說這是一個「爛政策」。