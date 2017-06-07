國發院土地案 葉頌仁：父親遭持槍者押送蓋章

黨產會6日召開「國發院土地案」聽證程序，會中出現一張從未出現過的「買賣契約」。對此，指控土地被國民黨強占的地主葉中川之子葉頌仁7日與民進黨召開記者會，質疑這份文件從來沒看過，上面的印章是方印，並非父親申請的正式印鑑圓章。（記者劉信德攝）

2017-06-07 12:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕黨產會昨召開「國發院土地案」聽證程序，會中出現一張從未出現過的「買賣契約」。對此，指控土地被國民黨強占的地主葉中川之子葉頌仁今天上午與民進黨召開記者會質疑，這份文件從來沒看過，上面的印章也並非父親申請的正式印鑑圓章。此外，當年父親遭多名配槍人員押送去蓋章，而當時的證人竟然有三個在戶政系統中找不到資料，是幽靈人口。民進黨副秘書長徐佳青諷刺說，本案出現了幽靈文件、幽靈證人、幽靈印鑑，竟然還能三審定讞，這樣的判決如何讓國人信服？

葉家指控國民黨強占、強買土地已經有一甲子，行政院黨產會昨（6日）召開「國發院土地案」聽證程序，國民黨行管會主委邱大展及副主委李福軒則痛批黨產會抹黑污衊，並中途離席，還控告民進黨發言人吳沛憶和張志豪誹謗。

2005年，國民黨以42.5億元將國發院土地標售給元利建設，元利建設昨天在聽證會上，拿出國民黨所提供的「5萬元訂金」契約（民國51年1月4日），表示有付5萬元給葉家當訂金，由於是新事證，引發關注。

徐佳青指出，葉頌仁的父親葉中川，在過去每一年負擔土地相關稅賦1400餘元，國民黨只在民國43到45年曾繳過一年800元的地租，此後再也沒繳過。葉家不堪其擾，因此以存證信函及申請書寄到國民黨，國民黨置之不理外，最後還強行購買。

葉頌仁今天在記者會上表示，與國民黨訴訟這麼多年，從來沒看過這份幽靈文件，家裡也從來沒出現過這份文件上父親的方章，父親申請正式印鑑為圓章。民進黨發言人吳沛憶質疑，國民黨聲稱有給5萬元訂金，但是在51年1月16日的杜賣（買賣）證書上，根本沒有提到或扣除這5萬元訂金，與常理不符。國民黨也無法提出5萬元訂金的收據、領據。

在杜賣契約部分，葉頌仁說，當年押送他父親去蓋章的有大約7個人，其中有4人佩槍。在杜賣契約上的5名證明人，其中一個是木柵鄉長張榮森、一人曾任國民黨中央黨部總幹事，馮（一作馬）葆民、黃魏臺與王淮德等3人，在戶政系統裡完全無符合資料，是幽靈人口。

民進黨發言人張志豪說，當時葉家與國民黨訴訟，法官竟然沒有對證人查證、提訊，最後還三審定讞，判決結果難讓人信服。徐佳青指出，黨產會表示經過調查，查無此3證人後，國民黨才說證人名字錯了，讓人不禁質疑，證人名字錯了，可以打官司到三審定讞嗎？

徐佳青說，本案從印鑑、文件、證人都出現嚴重不實的瑕疵，如何三審定讞？顯見調查過程不實，司法院應該自我檢討。並呼籲國民黨不要「見笑轉生氣」，面對真相，應配合黨產會調查。