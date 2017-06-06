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豪雨停班課太慢惹怨 朱立倫：授權區長及校長判斷

2017-06-06  10:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕6月2日暴雨橫掃台灣，雨水狂灌北海岸，造成金山、萬里、三芝、石門地區淹水嚴重，當天上午市府緊急宣布停班課訊息，但各區不一致，資訊混亂，有民眾抱怨發布太慢，來不及應變。新北市長朱立倫今天表示，往後遇強降雨，將授權各區區長及校長在第一時間做出判斷，負起責任。

朱立倫今天在市政會議指出，這次豪雨對很多區長、校長而言是一次新的經驗，對市府也是考驗，因應氣候變遷，未來強降雨可能是很快速地降在某一個特定地點或某一個特定區域，須由各地學校的校長及各地區長，立即做出迅速有效的反應，希望大家記取經驗。

媒體詢問，家長打電話到學校詢問，學校又轉接區公所，區公所再轉市府，層層上報，等到宣布往往拖延許多時間。

朱立倫回應，新北市幅員廣闊，例如在偏鄉區域，一個區就已經幾百平方公里，所以各校情況也不同，未來面臨強降雨，校長可自行判斷，如果是屬於一個區，像這次石門、三芝，也是授權區長做出最快速的反應，應對緊急情況。

朱立倫說明，強降雨的停班課訊息發布與颱風情況不同，不是全市一致性的作為，未來各區區長和校長都要在第一時間做出完整判斷，以考量市民安全為主，不一定要請示市府，可以先決斷後，再進行口頭報告，過程難免會受到民眾批評，但他要求區長或校長面臨未來強降雨的緊急處置，必須負起自我承擔的責任。

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  • 豪雨造成新北市多處地方淹水，市長朱立倫今天表示，往後遇強降雨，將授權各區區長及校長在第一時間做出判斷。（記者賴筱桐攝）

    豪雨造成新北市多處地方淹水，市長朱立倫今天表示，往後遇強降雨，將授權各區區長及校長在第一時間做出判斷。（記者賴筱桐攝）

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