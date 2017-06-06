志玲姐姐人美、EQ高 他表態想請她當副總統

名模林志玲。（資料照，記者潘少棠攝）

2017-06-06 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸已經表態參選2020總統大選，副總統人選，他很想請名模林志玲擔任，主要是她是位高顏值、高EQ的女性，具有在國際社會扮演親善大使的功能。

杜紫宸昨天接受「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪時，被問到副手人選時，直接笑答林志玲。

杜紫宸也解釋，他自己涉獵政府運作及國防，就缺外交領域，而林志玲具有高顏值、高EQ及大智慧，且形象溫和，具備在國際社會展現親善能力。