北農人事喬不定 柯：做人要堅守原則

台北市議會市政總質詢，台北市長柯文哲出席接受備詢。（記者王藝菘攝）

2017-06-05 14:27

〔記者張議晨／台北報導〕台北農產運銷公司人事案爭議至今未解，台北市長柯文哲昨與民進黨屬意人選、作家吳音寧見面，但柯不願在今股東大會即通過總經理人事案，甚至傳出柯昨也與台北畜產公司前董事長郭萬清見面，屬意由郭擔任北農總經理。但柯文哲今在市議會回應質詢時指出，他昨天一整天都在頒發市長獎，只有趁中午吃便當時，跟吳音寧短暫見面，根本沒跟外傳的郭萬清碰面。

北農今早召開股東會，選出23席董事，北市府及農委會各自占6席獲過半席次，但董事長人選，今仍未由市府屬意的副市長陳景峻出任。台北市議會今進行總質詢，市議員王欣儀指出，原本談好今就可以產生董事長，結果並未召開。

王質疑，市府究竟是跟民進黨沒喬好，還是分頭見了2位總經理人選，導致雙方互信基礎變卦，造成董座、總經理難產。柯指出，一個人選要多方徵詢，「不是一通電話就解決」，市府重要人事都一定有程序，不管人選是誰就按程序來處理。

王欣儀追問柯，「究竟市府屬意的人選到底是誰？」，北農董事長、總經理人事懸缺這麼久，到底何時才會底定，難不成市府都沒想法跟期限。對此，柯文哲說，選出董事也是15天內才召開常董會，如果農委會有什麼想法，可以親自拜訪三更半夜都可以去。

柯文哲說，這件事已交代陳景峻在做，但不管怎樣都有我的堅持，一定要專業人士出任，「不要想東想西」，找個專業人士把農產公司做好。

王質疑，過去民進黨新潮流安插北農人選，造成滿城風雨延續到現在，現在農委會的人又猶豫，質疑對方不夠專業，堅持自己的選擇，難道不怕得罪綠營，下次選舉不再禮讓。柯則回應，做人要有基本原則，即使擔心也要堅守原則。

（更新時間：14:42分）