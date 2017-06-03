暴雨釀災國台辦慰問 張小月：代表政府感謝

2017-06-03 15:35

〔記者施曉光／台北報導〕台灣這兩天受到暴雨侵襲，造成嚴重災情，中國國台辦上午表達慰問之意，陸委會主委張小月下午受訪時表示，她要代表政府向國台辦以及北京政府表示感謝，但對媒體追問是否接獲對岸正式通報，張小月未正面回應，只說她已經看到國台辦表達慰問關心。

談到明天就是中國「六四」28週年，張小月表示，今天傍晚陸委會將會發出一份正式新聞稿表達立場，她並強調，自由、民主、人權是普世價值，期待中國大陸順應國際潮流，理解自由、民主、人權是民意需求，理解中國民眾對「六四」事件的期待，進而走向自由化與民主化。

她並特別強調，在此時間點上，我方特別關注「我們自己的國人李明哲先生」目前仍在對岸，過去陸委會已經多次呼籲，但陸方迄今始終未正式告知李明哲所犯罪狀以及人在何處，也還沒讓李明哲妻子探視，因此她要再次呼籲對岸儘快回應我方要求，既然中國自我期許是法治社會，就應朝此方向努力，讓李明哲早日回到台灣。

有關李妻申請台胞證狀況，張小月說，「台胞證沒有問題」，旅行社已在協助辦理，政府也會從旁幫忙，她並指出，李妻下週就會到陸委會參與討論相關事宜，她也認為，李妻申請台胞證只是進行家屬探視，事屬基本人權，中國大陸沒有任何理由拒絕，我方會努力爭取促成。

至於新當選國民黨主席的前副總統吳敦義近日表態，希望登陸參加「國共論壇」並與中共總書記習近平見面，張小月表示，站在政府的角度，台灣只有一個，不論那一個政黨、個人，都應該一起團結，凝聚共識，共同處理兩岸關係，她希望國內不同黨派之間大家要有共識，一起努力。

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