大法官同婚釋憲有3票反對 1人未提不同意見書

2017-05-31 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕司法院大法官日前作出748號同婚釋憲，有媒體指出，不只大法官吳陳鐶和黃虹霞對該案投下反對票，還有另1位大法官也投下反對票，但其並未撰寫不同意見書。學者懷疑，此舉是為日後「大法官可以再任」而埋下伏筆。

《聯合報》報導，此次同婚釋憲案，扣除黃瑞明迴避，有14位大法官參與討論，最後有11位投下同意違憲，另3位投下反對票，其中吳陳鐶和黃虹霞分別撰寫了不同意見書和部分不同意見書，另1位投反對票的大法官則沒提出反對意見書。

此事在大法官內部及學界引起討論，台大法律系前教授陳志隆懷疑，大法官刻意不寫不同意見書是為日後「大法官可以再任」而埋下伏筆。他說，投下反對票的大法官應該寫出反對理由，這是對歷史負責，也是對生命與職務負責。

報導指出，司法院不願對此表示意見，指大法官內部評議結果不得對外公布。司法院大法官書記處處長王碧芳說，根據大法官審理案件法施行細則規定，大法官對釋文有不同意見，「得」提出一部或全部不同意見書，也就是沒有強行規定投下反對票的大法官一定要提出不同意見書。

消息人士指出，該名投下反對票，但並未撰寫不同意見書的大法官出身學術界。該人士指，司法院長許宗力過去擔任大法官8年，現在回鍋當大法官，並出任司法院長，這給若干人希望，反正大法官可以再任，優先考量政治正確，未來有再獲提名的機會。

此次參與投票的大法官，有7位出身學術界，包括許宗力、羅昌發、湯德宗、蔡明誠、許志雄、黃昭元及詹森林；另7位出身實務界，包括蔡炯燉、陳碧玉、黃璽君、黃虹霞、吳陳鐶、林俊益、張瓊文。