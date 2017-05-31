芭比主任宣布參選市議員 否認糾纏柯文哲

2017-05-31 11:04

〔記者郭安家／台北報導〕有「芭比主任」之稱的北市中山區新興國中會計室主任汪芊伶，今天被《周刊王》爆料「傳出與台北市長柯文哲互動密切、纏上柯P」，有合照「看起來胸部靠近柯文哲，老公相當不滿和她吵離婚」；未料，汪芊伶今上午請假接受訪問，竟對外宣布參選中山、大同區市議員。

對於《周刊王》報導，市府員工形容汪芊伶是「7千年狐粴精纏上！」，汪芊伶則形容柯文哲是她的「肯尼」。汪芊伶受訪則澄清：「應該不算是肯尼啦！他（柯）本身就是我的偶像，可能我自己打扮也像芭比」，並強調市長是長官、偶像。

《周刊王》報導，汪芊伶與柯文哲交換LINE，指曾被主計處和教育局主管修理，她想去市長室，柯文哲還安慰她「哭了就輸了」 ，汪芊伶則回 「我一定要聽你的，努力學習，才能當您的發言人」。對此，汪芊伶也否認《周刊王》所述老公跟他吵離婚，除指「這是謠言」，但她又忽然提到「先生自己也選過市議員、沒有選上。」

不過，談到她和柯文哲關係？汪芊伶說，他們兩人敢怒敢言，導致公職路上沒有順遂，市長怎麼應對、獲得所有民眾支持，這部分是她學習標竿，所以她特別是去研究市長經歷，這是她未來競選典範楷模；並強調「市長不會直接安慰我」。不過，當媒體詢問是否和柯文哲談過選舉，汪僅說，「其實是沒有特別談到」，接著又岔開話題吹捧市長。

談到是否要參加民進黨內初選？汪芊伶僅說，「可能還要請教我的專業朋友，給我意見，才能做決定」。至於是否要加入小黨亦或無黨參選？她也說，有沒有黨推薦都不是重點，重點是服務民眾的心；並透露，接觸她的「政黨「其實多多少少也會有」，接著又強調，有沒有黨派都是其次。

柯文哲今上午於大安區行政中心開行動市政會議，汪芊伶也到場接受媒體訪問，宣布參選市議員，訪問時還驚動了市長室主任蔡壁如頻頻探頭關注。

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