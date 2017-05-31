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2018決戰首都 80歲拾荒的他擬再參選！

2017-05-31  10:47

〔即時新聞／綜合報導〕2018年七合一選舉逐漸逼近，各黨摩拳擦掌，其中又以首都台北市選情最為人關注。而2014年曾經參加過台北市長選舉的趙衍慶據傳要再次挑戰2018，被問到上次選舉時200多萬的保證金被沒收會不會心痛，趙衍慶豁達地表示：「死了也帶不走，就當作還給國家就好！」

據《鏡週刊》報導，趙衍慶已高齡80多歲，2014年曾參選台北市市長，榮民身分與處於社會底層、看盡貧苦百態的他決心照顧窮人，激起了不小的話題性且贏得不少人的敬重，最後他拿下1萬5898票，但由於未達保證門檻，200多萬保證金全數充公，被問到是否會難過，他只豁達回應：「反正我這麼老了，死了也帶不走，就當還給國家就好！」，而至於這次的保證金該如何籌措，趙衍慶表示股票有賺點錢，「如果又被沒收，就不要了！」

趙衍慶目前仍過著拾荒的生活，在基督教恩友中心領餐時也看過許多年輕人，深知社會底層百態，「如果我當選市長，我要蓋便宜的房子，讓每個窮人都有房子住」，另外對柯文哲的看法，趙衍慶表示不好意思批評，但對柯文哲因收受未成年人政治獻金遭裁罰此事表示：「柯文哲有爸有媽，我從小沒爸媽，沒吃過飽飯，都是過著下層、低收入的生活」，強調自己決不欠人人情。

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  • 老兵趙衍慶聲稱再度挑戰2018北市長選舉。（資料照，記者郭安家攝）

    老兵趙衍慶聲稱再度挑戰2018北市長選舉。（資料照，記者郭安家攝）

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