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總統信任度民調 蔡英文小贏9年前的馬英九

群我倫理促進會昨天公佈「台灣社會信任調查」，民眾對於總統蔡英文的信任度為45.5％，小贏前總統馬英九於2008年的44.4％。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-05-31  08:05

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨政府上台剛滿1週年，總統蔡英文也持續推動多項改革，群我倫理促進會昨天公佈「2017台灣社會信任調查」，民眾對於總統蔡英文的信任度為45.5％，小贏前總統馬英九於2008年剛上任時的44.4％。

據《聯合報》報導，中華民國群我倫理促進會、信義文化基金會自2001年起定期舉辦「台灣社會信任調查」，今年調查顯示，民眾對於總統蔡英文的信任度為45.5％，小贏前總統馬英九於2008年剛上任的的44.4％信任度，也比2015年馬英九的34.2％信任度還高出11個百分點。

民調結果也指出，對政府施政能力的信任度方面，有63.5％民眾信任政府「預防流行傳染病」的能力，55.6％民眾信任政府「維護社會治安」能力，31％民眾信任政府能「提升就業機會」，23.7％民眾信任政府能「促進兩岸關係」，後兩者的信任度明顯較低。

該份調查由遠見民調中心執行，調查時間為4月13至18日，採電話輔助電話訪問方式，成功完訪居住台灣20歲以上民眾共1070位，抽樣誤差在正負3％。

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