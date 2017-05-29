石狛犬遭統派破壞 柯P：最討厭沒事找事做的人

北投逸仙國小前的2尊逾60年歷史的石狛犬，昨晚遭統派人士砸毀，包括前腳、尾巴，都出現不同程度的損壞。（記者張議晨攝）

2017-05-29 15:12

〔記者張議晨／台北報導〕北投逸仙國小前的2尊逾60年歷史的石狛犬，昨晚遭統派人士砸毀，包括前腳、尾巴，都出現不同程度的損壞，校方粗估，修復至少需10萬元。台北市長柯文哲今受訪時怒批，台灣社會內外交迫，團結都來不及了，所以非常討厭沒事找事做，製造仇恨的人，今早已交代要特別嚴辦。

北投逸仙國小門口放有2尊石狛犬，但在昨晚8時許，遭中華統一促進黨成員、前台北市議員李承龍和邱姓女子持榔頭雙雙砸毀，警方獲報後立即逮捕人，校方也決定提告求償。

柯文哲今出席「台北2017端午嘉年華」受訪時表示，我已經很久沒有發line群組，但碰到逸仙國小這件事，特別發給市長室幕僚。柯指出，台灣這國家內外交迫，團結都來不及了，因此特別討厭沒事找事做的人，當下立即交代要嚴辦。

逸仙國小部分校地原為北投神社舊址，遭破壞的石狛犬則為當時神社的守護石像，2次大戰期間神社被毀，2犬下落不明，直到10年前，校方進行造景工程時，才在花園挖出這對石狛犬，後來移到校門口成為學生上下學的守護神。