立院提案通過基準法 考委批違憲

2017-05-29 15:06

〔記者吳柏緯／台北報導〕立法院日前初審通過《中央行政機關組織基準法》部分條文修正草案，放寬三級機關首長得列政務職務職，總數以25人為限。此舉引起考試委員不滿，認為該案事涉重大，應由行政院與考試院兩院會銜，但在考試院仍在審議的過程，立委逕自審查通過，恐傷害文官制度。

日前初審通過的《中央行政機關組織基準法》部分條文修正草案，明訂二級機關得設置副首長1至4人，其中，1人應列常任職務，其餘列政務職務；其政務職務總數以52人為限。至於三級機關涉及國家重大政務者，首長得列政務或常務職務，其餘應為常務職務，而三級機關首長得列政務職務的總數以25人為限。

對於立法院通過該草案，考試委員黃錦堂在考試院會中指出，《基準法》的修正草案事涉重大，考試院及行政院是最具權責且評估最為周延的機關，應由兩院會銜，但卻在過程中由立委提案且通過，對此深感遺憾。

考委趙麗雲指出，《基準法》修正草案仍在考試院審查，尚未取得共識與會銜行政院之前，立委就自行提案並初審通過，明顯違反《憲法》，干涉考試院的憲定職權。

不過趙麗雲坦言，目前的社會情況並不適宜循釋憲管道處裡，她建議考試院應重啟考試院與行政院副院長協商平台，共同商議並尋求解決之道，避免類似情形再度發生。

據了解，考試院長伍錦霖也對此事略有意見，甚至在院會中特別提醒行政院人事總處，依規定，人事總處有關考銓業務應受考試院監督，盼總處務必尊重法制。