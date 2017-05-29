向各部會借調70人 政院：會嚴格控管人數

2017-05-29 12:28

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院向各部會借調人員多達70人之多，朝野立委認為此舉恐嚴重影響原單位人力調配及業務推動，要求行政院應通盤檢討，行政院對此表示，借調到行政院的人員均合規定並且會嚴格控管。

對於行政院借調人員高達70人，哪些是借調人數最多的單位？行政院官員今天表示，以科技會報辦公室31人最多，食品安全辦公室11人次之，接下來為國土安全辦公室的5人、新聞傳播處4人、資通安全處3人等等。

行政院官員今天說，70人是至去年9月的借調人員人數，借調人數會因為業務需要或是結束而有調整。70人的人數也比前一個年度（至104年8月底止）的83人為少，顯示行政院已針對借調人員工作內容及人力配置予以檢討並有所調整，減少向各部會及財團法人借調人員的需求。

立法院內政委員會在審查行政院106年度預算時做出決議，認為行政院向各部會及財團法人借調人員高達70人，占行政院實際員額687人的比率達到10．1％，並不是妥適的做法，大量自外部機關或財團法人借調人員，除無法反應其實際組織人力需求及業務運作實況外，也會嚴重影響借調人員本職所屬機關人力的調配及業務推動之虞。

行政院為此已向立院內政委員會提出檢討報告。政院表示，為順利推動內政、外交、國防、財政、金融等施政業務，對各級行政機關施政提出建議，並研處各機關報院的案件必須借助各相關機關及財團法人具專業性或科技性的人力，以因應國內外情報變遷所增的業務，並做為協調部會及整合部會資源、統籌規劃業務推行之用。

政院說，在行政院政策或是所推動的業務大致完成時，相關借調人員將可回到原服務單位，運用在行政院所學，協助原服務單位執行行政院政策。