接見世衛行動團 總統：絕對不會在壓力下屈服！

2017-05-27 18:01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天接見衛生福利部部長陳時中率領的世衛行動團，蔡英文致詞表示，北京當局應該要正確解讀去年選舉的意義，新時代已經來臨，兩岸領導人共同維持兩岸和平與繁榮才是共同的新課題。「我們的承諾、善意不變，不會走回對抗老路，絕對不會在壓力下屈服。」

陳時中今年率世衛行動團參加WHA，除了向各國發聲，讓世界了解台灣如何受到不公待遇，另外也向世界衛生組織（WHO）遞抗議函。行動團中午搭機返台，陳時中在桃園機場接受訪問時表示，這次主要是交朋友，成果相當豐碩，很多友邦發聲，也制訂相關的計畫，相信未來還有很多方向可以努力。

蔡英文下午接見行動團時表示，這次世界衛生大會雖然在中國大陸壓力下，台灣無法正式參與，不過行動團的表現，全國人民都有目共睹，她僅代表國家致上最高謝意，感謝大家辛勞。

她說，這次世衛行動團前進日內瓦，和世界各國及國際組織舉行多達59場的雙邊會談，同時也舉辦論壇，在公衛專業上和各國交流；在這裡她也要感謝大會期間為台灣仗義執言的14個友邦國家，其中聖文森和帛琉在辯論中發言，經過網路直播，更是正面彰顯台灣訴求。世界各主要國家，包括美國、日本、德國等，都表達對我們的支持。

蔡英文強調，參與世衛大會是台灣人民的普世人權，不應該因為政治因素而受到干擾，中國大陸在WHA的這件事情上，對我們無理的打壓，已經造成兩岸關係一定程度的傷害。

蔡英文表示，北京當局應該要正確解讀去年選舉的意義，新時代已經來臨，兩岸領導人共同維持兩岸和平與繁榮，才是共同的新課題，「我們的承諾、善意不變，不會走回對抗老路，絕對不會在壓力下屈服，各位就是不在壓力下屈服最好的例子。」

這次衛福部製作許多圖文說明政府的努力和成果，蔡英文也特別提到，「你們的臉書我都有在看，也分享轉貼，真的做得很好，希望政府各部門可以參考這次文宣計畫。」蔡英文也感謝民間宣達團、台灣醫學生發起的世衛台灣青年團，以及醫藥界的支持。

世界衛生組織（WHO）下屆秘書長將由衣索比亞籍艾德哈諾姆接任，蔡英文說，希望大家將新的情勢轉為新的契機，把這次爭取到的國際認同，成為下次國際參與的重要基礎。