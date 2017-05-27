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彰化人習慣騎摩托車或開車 不愛搭公車原因在…

2017-05-27  16:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣目前僅員林有公車轉運站，且一般公路客運公車行駛路線與班次，已延用2、30年了還跟過去一樣沒有改變，縣議員曹嘉豪質疑，建置大眾運輸系統跟不上時代變化的腳步，多數民眾還是比較習慣騎摩托車或開車，縣府只要用蓋捷運1/10不到的經費，拿來調整路線和班次並興建轉運站，很快就能看到提高公車運量的效果，不至於如喊蓋捷運，卻不知何年何月會兌現。

曹嘉豪說，中央政府提出的8800億前瞻基礎建設各縣市吵翻天，跟彰化縣相關的「台中捷運綠線延伸彰化」的部分，以及配合綠線延伸規劃和美鎮、鹿港鎮的輕軌計畫，這些計畫勾勒得很美，但是從金額、需求性和路線卻一再被放大檢視，受到質疑。

曹嘉豪表示，台鐵都還無法收支平衡，處在虧損狀態，與其花費幾百億元蓋捷運，畫出遙不可及的建設大餅，不如先花小錢又能馬上發揮效益，改善縣內大眾運輸公車使用情況，提高民眾搭乘意願較實際。

對此，縣長魏明谷說，軌道運輸在交通工具中算是運量最多的，民眾可以搭乘軌道運輸，再轉乘公車、私人轎車或其他交通工具，高雄捷運通車後前8年出現虧損，目前損益平衡，當年蓋高捷，外界擔心高鐵變廢鐵，事實證明是多慮了，彰化捷運在台中捷運的末端，以前瞻的思維不會浪費錢。

縣府工務處長林漢斌指出，縣府擬由軟硬體雙管齊下提高縣內公車運量，軟體繼續強化智慧型候車亭效能，再提高公車到站資訊的完整性；硬體上，針對人多密集區，興建公車轉運站，供國道客運和一般公路客運使用，最終目標希望全縣興建5座轉運站，除了已有員林轉運站外，高鐵附近的田中轉運站目前興建中，彰化轉運站希望結合日後的彰化火車站鐵路高架化規劃興設，鹿港轉運站預計今年下半年度以BOT方式開發，縣府現也跟員客洽談二林轉運站興建計畫。

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  • 議員建議要設法提高公車運量，才能鼓勵民眾多搭公車，少開車或騎機車外出。（記者張聰秋攝）

    議員建議要設法提高公車運量，才能鼓勵民眾多搭公車，少開車或騎機車外出。（記者張聰秋攝）

  • 縣議員曹嘉豪建議縣府與其畫建設大餅、高喊蓋捷運，不如先把縣內公車整頓好，提高公車運量較為務實。（記者張聰秋攝）

    縣議員曹嘉豪建議縣府與其畫建設大餅、高喊蓋捷運，不如先把縣內公車整頓好，提高公車運量較為務實。（記者張聰秋攝）

  • 因為搭公車不方便，馬路上機車一堆。（記者張聰秋攝）

    因為搭公車不方便，馬路上機車一堆。（記者張聰秋攝）

  • 彰化縣公車建構不健全，民眾習慣騎摩托車或開車上街。（記者張聰秋攝）車牌請馬賽克處理。

    彰化縣公車建構不健全，民眾習慣騎摩托車或開車上街。（記者張聰秋攝）車牌請馬賽克處理。

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