李明哲案 美國務院：盼兩岸建設性對話

2017-05-27 07:51

〔駐美特派員曹郁芬／華府26日報導〕針對中國正式以巔覆國家罪起訴台灣非政府組織工作者李明哲，美國國務院東亞局發言人白康妮（Connie Paik）在答覆台灣媒體的電郵中表示，國務院知道這個案子，但不願公開討論外交交涉的內容。他們不斷地鼓勵北京和台北當局進行建設性對話，確保溝通管道暢通以致能經常性並可靠地交換對雙方重要的資訊。

《美國之音》日前曾報導，國務院發言人私下受訪時呼籲中國釋放李明哲及所有推動民主與人權的工作，但國務院今天答覆台灣媒體詢問時並未做出這麼明確的表態。

負責協助李明哲妻子李凈瑜在華府出席國會聽證會並拜會川普政府資深官員的「對華援助協會」會長傅希秋說，他堅信李明哲是無罪的，他們正在跟台灣與歐洲的合作夥伴緊急協商，預備採取更大行動營救李明哲。

傅希秋表示，中國把一位關心中國自由與法治的台灣公民以莫須有的巔覆名義指控逮捕，肯定會對美中和兩岸關係產生長遠消極影響，也會使李明哲案進一步國際化，他希望台灣民眾能夠同心為李明哲公開呼籲，否則每個台灣人都會成為下一個李明哲。台灣政府應採取具體的反制懲罰措施，宣佈限制中國公檢法官員訪台。

台北駐美代表高碩泰今天在雙橡園受訪時表示，李明哲是台灣的國民，「任何國人在國外發生人身安全的問題，政府是責無旁貸，他們提供了必要的關心」。他說，李凈瑜在華府期間，他根據國內指示及尊重家屬的立場，希望提供必要的協助，過程中也看到人權組織及美方的關心。他們與美國行政部門、國會與關心的團體隨時保持往來，也根據所能掌握的部分與他們分享。至於中國正式起訴李明哲後，未來要怎麼處理，高碩泰說，要等國內進一步指示。