國台辦對同婚釋憲無可奉告 立委諷：這是兩岸差異

國台辦不對台灣同婚釋憲多做回應，徐永明認為，「碰到關於進步價值的議題，中國似乎只能閉嘴，這就是兩岸差異」。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-25 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕司法院大法官在昨日宣布，民法未保障同性婚姻屬於「違憲」，不僅在國內引發廣大迴響，在國際間也受到矚目，但中國國台辦不願做任何回應，這讓時代力量立委徐永明諷刺，「碰到進步價值議題，中國似乎只能閉嘴。」

國台辦發言人安峰山今日被問到台灣同婚釋憲案議題，對此僅說「建議向中國政府相關的專業部門去諮詢。」

徐永明在臉書上寫到，面對同婚問題，國台辦難得曖昧其詞，認為北京長期以來用「一中原則」框架所有台灣事務，但碰到關於進步價值的議題，似乎只能閉嘴，「這就是兩岸差異」。

徐永明說，台灣將婚姻平權拉高至憲法層次，已經超越了北京一中原則所能處理的範圍，而國台辦的尷尬詞窮，更凸顯台灣人能對多元價值進行理性思辨與奮力爭取，「這是威權國家無法包容且做不到的。」

徐永明最後表示，北京在面對婚姻平權問題，就連「一中原則」也會轉彎，認為兩岸社會發展天差地遠，主權與人權的疆界壁壘分明，儼然已是兩個不同國家，強調台灣的民主政治讓多元價值得以蓬勃發展，就連國民黨都想要用「全民公投」來決定黨產去留，「只能說台灣、中國真的不一樣。」