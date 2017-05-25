國台辦對同婚釋憲無可奉告 立委諷：這是兩岸差異
2017-05-25 17:25
國台辦不對台灣同婚釋憲多做回應，徐永明認為，「碰到關於進步價值的議題，中國似乎只能閉嘴，這就是兩岸差異」。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕司法院大法官在昨日宣布，民法未保障同性婚姻屬於「違憲」，不僅在國內引發廣大迴響，在國際間也受到矚目，但中國國台辦不願做任何回應，這讓時代力量立委徐永明諷刺，「碰到進步價值議題，中國似乎只能閉嘴。」
國台辦發言人安峰山今日被問到台灣同婚釋憲案議題，對此僅說「建議向中國政府相關的專業部門去諮詢。」
徐永明在臉書上寫到，面對同婚問題，國台辦難得曖昧其詞，認為北京長期以來用「一中原則」框架所有台灣事務，但碰到關於進步價值的議題，似乎只能閉嘴，「這就是兩岸差異」。
徐永明說，台灣將婚姻平權拉高至憲法層次，已經超越了北京一中原則所能處理的範圍，而國台辦的尷尬詞窮，更凸顯台灣人能對多元價值進行理性思辨與奮力爭取，「這是威權國家無法包容且做不到的。」
徐永明最後表示，北京在面對婚姻平權問題，就連「一中原則」也會轉彎，認為兩岸社會發展天差地遠，主權與人權的疆界壁壘分明，儼然已是兩個不同國家，強調台灣的民主政治讓多元價值得以蓬勃發展，就連國民黨都想要用「全民公投」來決定黨產去留，「只能說台灣、中國真的不一樣。」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 兩岸同志婚姻是否承認 國台辦這樣回......
- 小英下令縣市長回應要平衡？ 綠高層：我下令的
- 台灣釋憲保障同婚 AIT：人類享有平等尊嚴
- 國台辦對同婚釋憲無可奉告 立委諷：這是兩岸差異
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 「追求60分或100分」 猜猜不老妖姬選幾分？
- 《台北》解司機荒？公車業者︰言之過早
- 挑戰中國南海主權 美艦闖美濟礁12海里
- 「矽甲烷」貨車外洩起火 苗140線封路搶救
- 技職拼出一片天 太平國中17人拚上台中高工
- ＜匯市動態＞連2貶 台幣貶1.7分
- 驚！嘉市路邊撿到30發未擊發霰彈槍子彈
- 雷洪2個老婆首曝光 靈堂弔唁氣場驚人
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 阿湯哥無緣遊台北 今晚《神鬼》首映見台粉
- 音樂資優自閉兒 父母將勇敢出書經驗分享
- 《醫師建議》帕金森氏症中後期 不宜開車
- 讓貧困學童吃得到早餐 台東馬偕捐助弱勢生
- （影音）郭書瑤騎馬失控暴衝 頭皮化膿苦扮公主
- 五月天特攝MV太感動 日本資深演員感動轉貼
- 金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...
- 詐騙電話打到檢察官手裡... 自投羅網
- 豬哥亮訃聞曝光 像演唱入場券
- 林奕含被扯劈腿富二代 律師還原真相
- 社福宅急便 竹市擴增8社區
- 如果女兒以後愛女生？林昶佐挺同婚說…
- 金宇彬罹鼻咽癌 驚傳恐怖巧合
- 關懷長者 板橋區5里辦公處推動社區關懷據點
- （影音）現場直播中！阿湯哥再簽吳鳳光頭
- 行動書車來了 關山地政所兒童悅讀
- 全台唯一》虎頭埤「水時計」 水滴排圖案
- 穆迪降中國信評 標普可能跟進
- 沒天良！感冒液涉改標再售 違法行為超過4年
- 垂臀橫肉像「奶油溶化」 Janet挺5月巨肚甜蜜抱怨
- 唯數增加昱泉持股 溢價28.5％、昱泉早盤大漲
- 惡看護虐病翁 人肉拖把來回拖
- 英逮４嫌 國安警戒升至最高級
- 工作太累？日本這家公司請「貓星人」解壓
- 離職員工揭黑心食品 中市頒發吹哨獎金共910萬
- 狠砍主管刀刀要害 運將辯：酒後失控不算殺人
- 笨賊進銀行偷硬幣 當場被逮
- 李天柱︰末世快來了 張惠妹︰重要的一步
- 江口洋介娶森高千里恩愛18年 婚變攏是假消息
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國台辦對同婚釋憲無可奉告 立委諷：這是兩岸差異
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分