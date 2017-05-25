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柯市府首件BOT案今簽約 柯：政府不能每天放煙火

2017-05-25  14:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯市府上任首件招商成功的BOT案今舉辦簽約記者會，會後受訪時，台北市長柯文哲強調對於BOT案的概念要改變，過去認為政府應該要零出資或最大獲利，但政府應該是建立平台，讓個人或企業可以做最大的發揮。目前內科每年有4兆產值，柯認為未來內科之心進駐，可以支援內科未來50年的發展，「它是個新創中心，新的能量可以進來。」

北市府今舉辦「內科之心─內湖科技園區產業支援設施BOT開發案」簽約記者會，宣布將與宏匯瑞光股份有限公司簽署投資契約，未來將在內科西湖段四小段，興建內科育成中心，這也是柯文哲上任後，第一件BOT開發案。

相較以往交通等公共建設，「內科之心」是以新創中心為主體的BOT案，被視為偏向軟實力，柯文哲說，政府不能每天在做放煙火的事，雖然資通訊、生技為北市最重要的產業，但現在成功不保證以後成功。他說，港湖作戰計劃不只有北市府，包括中研院、科技部都一起合作；不只BOT，北市府還有公辦都更等案子，等穩固的制度建立好，再來速度就會變快。

產業發展局長林崇傑表示，這是全台第1件以育成中心為開發本業的促參BOT案。產業局說明，內科之心建蔽率為40％、容積率400％，興建總樓地板面積約3萬5000坪，其中至少30％要設置創新研發中心、育成加速中心、人才培育中心等產業支援設施用地，其他附屬使用項目，則包括資通訊、光電、生技、綠能、媒體、金融及支援產業設施等公共服務設施，雙方契約50年，預估每年可創造3600個就業機會。

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  • 北市府今舉辦「內科之心─內湖科技園區產業支援設施BOT開發案」簽約記者會，宣布將與宏匯瑞光股份有限公司簽署投資契約，未來將在內科西湖段四小段，興建內科育成中心，這也是柯文哲上任後，第一件BOT開發案。（記者黃建豪攝）

    北市府今舉辦「內科之心─內湖科技園區產業支援設施BOT開發案」簽約記者會，宣布將與宏匯瑞光股份有限公司簽署投資契約，未來將在內科西湖段四小段，興建內科育成中心，這也是柯文哲上任後，第一件BOT開發案。（記者黃建豪攝）

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