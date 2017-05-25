| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚！嘉市路邊撿到30發未擊發霰彈槍子彈 送到派出所 快來對發票！ 3、4月千萬獎號74748874 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

政院鬆綁社團管制 但須財務公開

2017-05-25  12:28

〔記者李欣芳／台北報導〕全國性社會團體的管制擬大幅鬆綁，行政院院會今天拍板通過「社會團體法」草案，將鬆綁社團的相關管制，成立社會團體由「許可制」改採「登記制」，且治理鬆綁，尊重團體自治，不過，草案中要求社團必須公開其年度預算與決算，財務資訊公開，以強化公共監督。

行政院長林全今天主持院會時，裁示由內政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

內政部表示，「社會團體法」草案的立法，是希望政府可以成為促進社會團體蓬勃發展的支撐力量，立法重點包括：1、成立社會團體由「許可制」改採「登記制」；2、治理鬆綁，尊重團體自治；3、財務資訊公開，強化公共監督；4、促進完成登記之社會團體發展，提供培力措施。

內政部指出，未來社會團體設立改為更開放自由的登記制，會員分布2直轄市、縣（市），並有20個人以上，就可登記為全國性社會團體，並對未登記的團體除罪化；且為落實對社會團體會務自主及民主運作的尊重，會員入會年齡不再規定須年滿20歲、負責人得由會員直接選舉產生等，均尊重社會團體於章程中自行訂定，讓人民有更寬廣與自由的結社環境。

廣告
  • 行政院院會今天拍板通過「社會團體法」草案，將鬆綁社團的相關管制，成立社會團體由「許可制」改採「登記制」。（資料照，記者王藝菘攝）

    行政院院會今天拍板通過「社會團體法」草案，將鬆綁社團的相關管制，成立社會團體由「許可制」改採「登記制」。（資料照，記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 社團管制 財務公開 鬆綁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：政院鬆綁社團管制 但須財務公開


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.