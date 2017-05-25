政院鬆綁社團管制 但須財務公開

2017-05-25 12:28

〔記者李欣芳／台北報導〕全國性社會團體的管制擬大幅鬆綁，行政院院會今天拍板通過「社會團體法」草案，將鬆綁社團的相關管制，成立社會團體由「許可制」改採「登記制」，且治理鬆綁，尊重團體自治，不過，草案中要求社團必須公開其年度預算與決算，財務資訊公開，以強化公共監督。

行政院長林全今天主持院會時，裁示由內政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

內政部表示，「社會團體法」草案的立法，是希望政府可以成為促進社會團體蓬勃發展的支撐力量，立法重點包括：1、成立社會團體由「許可制」改採「登記制」；2、治理鬆綁，尊重團體自治；3、財務資訊公開，強化公共監督；4、促進完成登記之社會團體發展，提供培力措施。

內政部指出，未來社會團體設立改為更開放自由的登記制，會員分布2直轄市、縣（市），並有20個人以上，就可登記為全國性社會團體，並對未登記的團體除罪化；且為落實對社會團體會務自主及民主運作的尊重，會員入會年齡不再規定須年滿20歲、負責人得由會員直接選舉產生等，均尊重社會團體於章程中自行訂定，讓人民有更寬廣與自由的結社環境。