未允同婚違憲 內政部：修民法或專法由政院定調
2017-05-25 09:30
〔記者陳鈺馥／台北報導〕大法官昨日宣告民法不允同性結婚違憲，內政部次長花敬群今日受訪表示，對於婚姻平權政府絕對樂觀看待，同婚違憲相關修法問題，行政院秘書長陳美伶將帶領法務部、內政部一同修法。
花敬群指出，內政部在未來「戶籍法」的婚姻登記、相關統計表單、子法，會朝向保障婚姻平權及兼顧保障家庭制度方向，經初步盤點大概有300多個統計表單，將會逐一審視，立法完成後也會修正。
花敬群說，未來無論修專法或民法，內政部都會全力配合中央政府，假使修專法，民法相關配合也須進行，修民法或專法最後將由行政院來定調。
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