同婚修法時程 柯建銘：要等政院修法版本

2017-05-24 18:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕大法官今天做出釋字第748號解釋，指民法不准同性婚姻違憲。對此，立法院民進黨團總召柯建銘發表三點聲明：一、尊重大法官釋憲的結果。

二、行政院趕快送法案。要看到行政院的態度，不可以再迴避、不可以再讓兩造打架，應尊重釋憲結果。三、各政黨與立委有任何提案都予以尊重，此刻大家要冷靜沉澱面對這個問題，用寬容態度來看待，不要造成國家對立，終究2年內要完成修法。

對修法時程，柯建銘表示，要在週五最後一次院會通過是絕對不可能，畢竟是操之過急，會引起對立，行政院還沒送法案前，立法院也還會有人送民法或是專法。至於6月開始的臨時會，屆時也會有增列事項，還有年金改革等議題，因此來不及處理，大家不要釋憲後馬上來對撞。

柯建銘說，這是重大法案，不可能沒有行政院版，行政院版本送來還是要先處理，包括在委員會排審、詢答等，屆時應該會由行政院秘書長陳美玲進行協調。