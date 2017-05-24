交通部想限私人運具 學者不看好

2017-05-24 19:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣汽車數量逐年上升，從100年1月至今年4月就增加959,296輛，交通部長賀陳旦曾說，前瞻基礎軌道建設計畫就是為了提供民眾更多元的公共運輸服務，唯有先提供民眾基本型的需求，才能主張透過稅收、油價、停車費等手段，要讓台灣私人運具有所節制。不過淡江運管系副教授羅孝賢並不看好，並說雖然立意良善，但停車費是地方政府管理，現在地方首長做事情都是討好民眾不是求好，誰敢說要漲停車費，所以即便部長要當壞人也沒用。

台灣汽車數量100年1月共有6,910,806輛，今年4月已達7,870,102輛，成長幅度達13.88％；當中小客車成長幅度最高，從5,835,808輛成長至6,690,752輛，成長幅度16點65％。雖現在每年公務預算仍投入約400億元，但因土地徵收成本增加，道路面積成長每年僅約1-2％，賀陳旦曾感嘆道路興建追不上汽車成長速度，各界應面對塞車事實。

雖然台灣道路長路增加速度不敵汽車增加數量幅度，不過目前台灣高快速公路網密度達每平方公里0.058公里，僅較新加坡、荷蘭、比利時等國低；但比美國、英國、法國、日本、中國、南韓等非常多先進國家還高，也比面積相近的瑞士、丹麥還高。

雖然台灣各城市塞車情況還不像是曼谷、北京等地那麼嚴重，不過每逢連續假期國道與景點周邊都會出現塞車情況，因此，賀陳旦想在公共運輸路網更完整後限制私人運具。賀陳旦表示，限制私人運具並非要管制民眾持有，而是透過油價、稅收、停車費等方式，墊高持有或使用私人運具的成本，達到以價制量的效果；像是國外很多地方都有收取的擁擠稅或提供轉乘優惠，現在科技都能做到，台灣還可透過eTag更準確管理或引導車流。

交通部官員表示，要限制私人具運的確是有很多方式，包含管制牌照、提高相關費用等，不過現階段還沒有指示要做這件事情；但若要提升私人運具成本，交通部最能掌握的，恐怕只有未來汽燃費改隨油徵收後所收取的費用，其他多不是交通部能管的項目。

私人運具會使空汙更嚴重、公共運輸使用率無法提升，對於賀陳旦想管制私人運具，羅孝賢表示，這個方向雖然正確，以往機車也一直被詬病沒有付出合理使用成本；但要合理反應各種運具使用成本，在台灣是非常難實現。如果沒有提高私人運具的成本，即便有完整的公共運輸路網，民眾也不一定會買單，以台北市為例，現在連公共運輸二期路網都已經完成，還是有30％民眾選擇騎車。

羅孝賢認為要透過停車費管制私人運具最大困難就是停車費訂定是地方政府權責，像是台北市府前停車場一小時最高才30元，遠比對面的君悅酒店70元便宜許多；且多年下來連要將停車費上限從60元調到100元都沒辦法，更不用說要漲停車費。所以即便交通部要做壞人，執行面上還是有很多困難需要克服，地方首長可能只有柯文哲敢冒著被民眾罵的風險去做。