同婚釋憲出爐 總統府三點聲明

2017-05-24 17:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕大法官針對同性婚姻釋憲案，今作出釋字第748號解釋，宣布民法未保障同志婚姻違憲，大法官要求相關機關應於2年內修法保障同志婚姻。總統府發表三點聲明，強調蔡英文總統呼籲社會，以理解、包容、尊重態度，來面對跟自己意見不一樣的人。蔡總統相信，「我們有成熟的民主機制來化解歧見。」

司法院在下午4點召開記者會，宣佈釋憲結果，總統府隨後於5點召開記者會，由總統府吳釗燮出面宣讀三點聲明。吳釗燮表示，司法院大法官會議作出釋字第748號解釋。他要在這裡，表達總統府的三點立場：

總統府三點聲明

第一、法律必須保障所有人民的婚姻自由與平等權。依據憲政體制。大法官所作出的解釋文，有拘束全國人民及各級機關的效力。

第二、請行政部門後續依照今天的釋憲結果，並綜合各界的意見，儘速提出具體的法律方案，送交立法院審議；務必要如期完成三讀。

第三、總統也呼籲整個社會，以理解、包容、尊重的態度，來面對跟自己意見不一樣的人。總統相信，我們有成熟的民主機制來化解歧見。

相關影音