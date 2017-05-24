吳陣營放話？國民黨駁斥新舊黨魁7月交接

媒體傳出國民黨將提前在7月召開全代會並交接，國民黨文傳會副主委胡文琦鄭重否認傳聞。圖為下一任新主席吳敦義（左），現任黨主席洪秀柱。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-24 10:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨上週六投票產生下一任新主席吳敦義，現任黨主席洪秀柱昨日首度於選後與吳敦義會面，雙方就未來交接工作達成彈性處理的共識，媒體今日傳出確定提前7月召開全代會並交接的說法，國民黨文傳會副主委胡文琦上午以重覆3次「絕對沒有」，鄭重否認傳聞。

此外，黨內人士也指出，昨日洪、吳閉門會談時，絕對沒有提到「7月」交接，對於吳敦義陣營有人放話，「實在很沒有意思」，也不利於後續雙方磋商的氣氛。

胡文琦表示，雙方儘快成立交接小組，並展開正式會面協商，才是目前的真正進度，並沒有已確定所謂7月交接的時間表。

他強調，基於黨的現實制度面與未來發展，洪、吳兩人所達成的共識只有尋求最大的彈性，但目前連正式交接磋商都還沒有開始，因此外傳7月交接的說法，絕無此事。

至於究竟有無可能提前交接？胡文琦說，視未來交接小組成立後的協商情況而定，並不排除提前的可能性。