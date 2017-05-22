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兒少性剝削防制條例草案初審通過 提高拍攝兒性交刑責

2017-05-22  12:44

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院衛環及司法法制聯席委員會今初審通過「兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案」，不須交黨團協商。修正草案提高拍攝、製造兒童或少年性交或猥褻行為之照片、影片等罰則，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，不問物品屬於犯罪行為人與否一律沒收。

草案也明定，招募、引誘、媒介或以其他方法使兒童或少年被拍攝、製造性交及猥褻行為的照片、影片等者，處3年以上7年以下有期徒刑，得併科300萬以下罰金。

此外，委員會今繼續審查之民進黨立委劉建國等擬具「兒童及少年性剝削防制條例增訂第二十二條之一條文草案」保留擇期再審。民進黨立委陳其邁等擬具「性侵害犯罪防治法地十三條條文修正草案」及民進黨立委林俊憲等擬具「性侵害犯罪防治法第二十二條條文修正草案」也保留擇期再審。

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  • 立法院司法及法制委員會。（資料照，記者陳志曲攝）

    立法院司法及法制委員會。（資料照，記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 兒少性交易防制條例 兒少性剝削罪 兒童及少年性剝削防制條例 性交照 性剝削
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