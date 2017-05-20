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吳敦義得票破14萬 郝龍斌、詹啟賢承認敗選 大福彩、今彩539 開獎囉！
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吳敦義破14萬票 篤定當選國民黨主席

國民黨主席選舉開票結果陸續出爐，參選人吳敦義以超過14萬票領先洪秀柱、郝龍斌兩人，確定當選黨主席。（記者叢昌瑾攝）

2017-05-20  20:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席選舉開票結果陸續出爐，黨主席參選人吳敦義以超過14萬票領先洪秀柱、郝龍斌兩人，確定當選黨主席，吳更在南投大本營獲得6666張選票，成功邁向黨魁之路。

據吳敦義陣營統計，南投縣15個投開票所目前已開票完畢，吳敦義囊括了6666張選票、洪秀柱拿下879票、郝龍斌577票、韓國瑜234、詹啟賢179、潘維剛31票，當南投計票結果出爐，吳陣營歡聲雷動。

候選人拿下14萬張選票可望在第一輪出線當選，吳敦義預計稍晚將回到競選總部發表勝選談話。

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