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到瑞士為台灣發聲 WHO宣達團出發
2017-05-19 21:35
「台灣加入WHO宣達團」19日晚間搭機啟程前往瑞士，除了為台灣發聲，也將向中國代表團表達抗議中國打壓、干預台灣與會。（記者朱沛雄攝）
〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕世界衛生大會（WHA）將於22日登場，由於台灣未獲邀請，由前國防部長蔡明憲率領的「台灣加入WHO宣達團」今晚搭機啟程前往瑞士向國際發聲。蔡明憲行前表示，這次前往日內瓦是帶著台灣人的付託與信心，將會在不同場合與地點，向中國政府與代表團表達抗議。
蔡明憲表示，此行將帶著台灣人民的民意，向WHO說台灣人民需要參加WHO，台灣人民對WHO一定會有貢獻，這次未獲邀參加WHO最主要是因為中國的干預及打壓，因此將在各種場合向中國代表團表達抗議。蔡明憲說，台灣過去都是以「中華台北」的名義加入，希望往後能以「台灣」的名義，加入各項國際組織。
蔡明憲指出，此行也會與衛福部長及外交部人員共同召開國際記者會，向國際發聲，也將會在場內外以各種方式表達對中國政府的抗議，也會與在日內瓦的NGO團體接觸，傳遞台灣人民的意見與聲音。
隨行的秘書長羅榮光牧師在行前，帶領21位成員一起禱告，希望此行順利，也呼籲大家一起為加入國際組織而打拚。
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