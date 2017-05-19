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出席凱達格蘭餐會 阿扁：可能是這輩子最後一次講話

凱達格蘭基金會19日舉辦感恩募款餐會，前總統陳水扁申請參加獲准，會場播放陳水扁談話。（記者簡榮豐攝）

2017-05-19  20:42

〔即時新聞／綜合報導〕凱達格蘭基金會今晚舉行感恩募款餐會，前總統陳水扁進入會場就座，並透過預錄影片發表談話。影片中阿扁表示，今天可能是這輩子（這世人）最後一次講話，他要向死忠兼換帖的大家深深一鞠躬，感謝大家不離不棄，此時全場鼓掌。

阿扁也批評蔡英文政府，去年在台南還可以講話，今年卻不讓他講話，台中監獄和法務部不同意讓他對大家說感謝的話，說今天的餐會是政治活動，還說大會醫療不足，無法照顧他的健康，「實在有夠好笑」，難道他說說話政府就會倒？有這麼嚴重嗎？

阿扁也表示，感謝台灣人民用愛和民主的選票來締造台灣歷史，人民最大，人民萬歲，沒有偉大的政府或偉大的總統，只有偉大的人民。

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