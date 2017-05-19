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打臉洪秀柱？郝柏村：一中同表是作夢

2017-05-19  14:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉進入倒數階段，前行政院長郝柏村走遍全台替兒子郝龍斌助選，他還質疑所謂「一中同表」的主張，直言「一中同表是作夢，50年後也做不到。」

根據《聯合報》報導，郝柏村今日南下替郝龍斌拉票，他提到，維持現狀的條件就是九二共識、一中各表，和平統一可能是50、100年後的事，目前做不到，所以先擺在後頭。

郝柏村說，台獨是台灣的絕路，他反的不是民進黨，而是反民進黨掛著中華民國的招牌搞台獨、清算國民黨。此外，他還強調一中同表是「作夢」，是50年後也做不到的事情。

國民黨主席洪秀柱在2016總統大選期間，針對兩岸關係拋出「一中同表」主張引發諸多批評，最終在全國代表大會遭到撤換。

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  • 郝柏村南下替郝龍斌拉票，強調「一中同表是作夢」。（資料照，記者張瑞楨攝）

    郝柏村南下替郝龍斌拉票，強調「一中同表是作夢」。（資料照，記者張瑞楨攝）

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相關關鍵字： 一中同表 國民黨 國民黨主席選舉 洪秀柱 郝柏村
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