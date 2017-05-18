通姦除罪化棘手？ 朝野各黨團「保守」應對
〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於司法改革國是會議拋出通姦除罪化的決議，立法院朝野黨團態度都顯現不同面向的「保守」。民進黨團幹事長葉宜津表示黨團尚未討論過，強調本會期及臨時會也不可能來得及排入審議；國民黨團總召廖國棟則說，國民黨是堅持家庭價值的政黨，他個人強烈反對此決議。
司改國是會議第五組今召開分組會議，其中針對《刑法》第239條通姦罪的部分，分組討論決議決定予以廢止，但若因故無法立即廢止，則應立刻刪除該條的但書規定，回歸刑事訴訟法告訴不可分原則之適用。本次的決議，也讓通姦除罪化議題再度浮上檯面。
葉宜津表示，對此議題黨團都完全還沒討論過，因此目前都還沒有共識，雖然司改國是會議拋出議題，但因本會期要結束了，只要還沒出委員會的議案，不管是會期內或臨時會，都不可能來得及排審。
廖國棟表示，民進黨政府先解開同婚議題，如今又要通姦除罪化，令他擔心台灣社會道德未來的發展，他個人強對反對此決議，這是會造成社會重大改變的決定，國民黨是堅持家庭價值觀的政黨，未來修法草案送進立院，會以這樣的角度討論。
民進黨立委段宜康則表示「全力贊成」，他主張應回歸民事訴訟，通姦罪是落伍而不公平的刑罰。
民進黨立委周春米指出，夫妻忠誠問題是否能夠透過刑事責任達到目的，若司改國是會議委員認為應除罪，她表示尊重、可以討論，但林奕含案與此無必然直接關係，勿因個案討論立法。
國民黨團首席副書記長林為洲表示，目前雖只是司改國是會議的建議，但黨團有收到很多Line群組反對修法的聲音，若要入法，應更審慎討論，可多開幾場公聽會，廣納各界意見，待凝聚社會共識後再來推動，執政黨民調已經很低了，切勿再重蹈覆轍、製造紛亂。
親民黨團總召李鴻鈞也認為，儘管許多國家沒對通姦有刑罰，但畢竟我們是民風較傳統的國家，通姦除罪化不是一個單一層面的問題，必須檢討其影響的層面及負面效應，例如第四級毒品除罪化，結果讓吸毒者年齡層下降，此議題應經過更多詳細、通盤討論，以廣納各界意見。
對此，時代力量黨團則未表示意見。
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